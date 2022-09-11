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В Белореченском районе за день потушили два пожара на пустырях

Происшествия
11.09.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-za-den-potushili-dva-pozhara-na-pustyryah
В Белореченском районе за день потушили два пожара на пустырях
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожары произошли утром 10 сентября практически в одно время. Горела трава.

В 10:03 диспетчеру поступило сообщение, что на окраине Белореченска загорелась трава на пустыре. Прибывшие пожарные установили, что пламя охватило площадь в 460 кв. метров. В 12:35 пожар потушили. В ликвидации принимали участие 12 человек и три единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Второй пожар произошел в 10:12 на окраине села Великовечное. Там на пустыре пламя охватило 400 кв. метров. Пожар потушили в 11:15.

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