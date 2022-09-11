В Белореченском районе за день потушили два пожара на пустырях
Происшествия
11.09.2022 09:34
Пожары произошли утром 10 сентября практически в одно время. Горела трава.
В 10:03 диспетчеру поступило сообщение, что на окраине Белореченска загорелась трава на пустыре. Прибывшие пожарные установили, что пламя охватило площадь в 460 кв. метров. В 12:35 пожар потушили. В ликвидации принимали участие 12 человек и три единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Второй пожар произошел в 10:12 на окраине села Великовечное. Там на пустыре пламя охватило 400 кв. метров. Пожар потушили в 11:15.
Читайте также: в Туапсинском районе потушили пожар в лесу возле Лермонтово.
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?