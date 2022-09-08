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В Туапсинском районе потушили пожар в лесу возле Лермонтово

Происшествия
08.09.2022 19:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-potushili-pozhar-v-lesu-ploshhadyu-0-24-ga
В Туапсинском районе потушили пожар в лесу возле Лермонтово
Фото Краевого лесопожарного центра

В Лермонтовском участковом лесничестве утром 8 августа загорелся лес. Огонь прошел площадь в 0,24 га.

В 11:54 лесной пожар локализовали, в 19:20 — полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор.

На месте работали 17 человек и 8 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

В лесопожарном центре напомнили, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу преследуется по закону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о возгорании на территории Лермонтовского участкового лесничества поступила 8 сентября в 8:40. Лесопожарная бригада прибыла на место в 9:15.

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