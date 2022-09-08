В Туапсинском районе тушат лесной пожар
Происшествия
08.09.2022 10:05
Диспетчеру лесопожарного центра 8 сентября в 8:40 поступила информация о возгорании на территории Лермонтовского участкового лесничества.
Лесопожарная бригада прибыла на место в 9:15 и начала тушить возгорание около села Лермонтово на площади 0,24 га.
На месте работают 9 человек и 3 единицы техники. Они делают все необходимое, чтобы как можно скорее локализовать лесной пожар, сообщает «Краевой лесопожарный центр».
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