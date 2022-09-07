Отделался испугом: в Апшеронске при пожаре на пустыре спасли котенка
Происшествия
07.09.2022 21:44
Пожар на пустыре произошел 7 сентября в районе улицы Индустриальной в Апшеронске.
Пожарных и сотрудников Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» вызвали местные жители.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горят сухая трава и мусор, огонь уже охватил 100 кв. м. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
В ходе тушения пожарные спасли котенка, который оказался в зоне, охваченной пламенем. Он был сильно напуган, но не пострадал, пишет газета «Апшеронский рабочий».
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