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В Славянском районе ночью сгорели несколько сараев

Происшествия
07.09.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-nochyu-sgoreli-neskolko-saraev
В Славянском районе ночью сгорели несколько сараев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение о пожаре на улице Кладя в поселке Совхозном поступило 6 сентября в 22:21.

На место выехали пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горят хозпостройки. В 22:26 огонь локализовали, в 22:52 — полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 27 кв. м.

При пожаре никто не пострадал, эвакуацию жителей не проводили. На месте работали 7 человек и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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