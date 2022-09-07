В Славянском районе ночью сгорели несколько сараев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение о пожаре на улице Кладя в поселке Совхозном поступило 6 сентября в 22:21.

На место выехали пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горят хозпостройки. В 22:26 огонь локализовали, в 22:52 — полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 27 кв. м.

При пожаре никто не пострадал, эвакуацию жителей не проводили. На месте работали 7 человек и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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