В Славянском районе ночью сгорели несколько сараев
Происшествия
07.09.2022 09:51
Сообщение о пожаре на улице Кладя в поселке Совхозном поступило 6 сентября в 22:21.
На место выехали пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горят хозпостройки. В 22:26 огонь локализовали, в 22:52 — полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 27 кв. м.
При пожаре никто не пострадал, эвакуацию жителей не проводили. На месте работали 7 человек и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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