В Сочи задержали хозяина питбулей, которые откусили женщине ухо на прогулке

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по краю продолжает расследовать уголовное дело по факту нападения собак на женщину.

По данным следствия, вечером 30 августа 46-летний местный житель выгуливал трех собак породы питбуль на улице Измайловской. При этом хозяин выгуливал собак без ошейников и намордников. В результате собаки напали на 60-летнюю женщину и покусали ее. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователь задержал подозреваемого, мужчине предъявили обвинение. На допросе хозяин собак признал вину. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование продолжается.