Оторвали ухо и прокусили руку: несколько бойцовских собак напали на женщину в Сочи

Инцидент произошел в сентябре на улице Измайловской около дома № 59/4 в Хостинском районе.

В соцсетях опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как несколько собак бойцовской породы нападают на женщину. В какой-то момент она падает, а мужчина пытается оттащить животных от пострадавшей. По словам местных жителей, собаки откусили женщине ухо и прокусили руку.

Пострадавшей оказалась 60-летняя местная жительница. С ранами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию.

По предварительным данным, хозяин выгуливал собак без намордника. Животные сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать своих собак, но они покусали и его. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: бездомная собака напала на женщину и прокусила ей ногу в Краснодаре.