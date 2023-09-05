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Оторвали ухо и прокусили руку: несколько бойцовских собак напали на женщину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otorvali-uho-i-prokusili-ruku-neskolko-bojtsovskih-sobak-napali-na-zhenshhinu-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел в сентябре на улице Измайловской около дома № 59/4 в Хостинском районе.

В соцсетях опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как несколько собак бойцовской породы нападают на женщину. В какой-то момент она падает, а мужчина пытается оттащить животных от пострадавшей. По словам местных жителей, собаки откусили женщине ухо и прокусили руку.

Пострадавшей оказалась 60-летняя местная жительница. С ранами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию.

По предварительным данным, хозяин выгуливал собак без намордника. Животные сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать своих собак, но они покусали и его. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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