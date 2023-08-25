Бездомная собака напала на женщину и прокусила ей ногу в Краснодаре

Инцидент произошел 25 августа около 10:00 на улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей.

Пострадавшая в соцсетях рассказала о том, что утром выгуливала свою собаку. На пустыре возле дома на нее напала собака из бродячей стаи. Женщина опубликовала фотографии, на которых видно, что собака прокусила ей голень правой ноги. Пострадавшая обратилась в полицию.

«В полицию Краснодара поступило сообщение от женщины о том, что ее покусала собака на улице Гассия 4/1. Сообщение зарегистрировано, по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам заявительницы, отогнать бродячих собак ей помогли прохожие. Женщина обратилась в травмпункт, ей диагностировали рваные раны ног», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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