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На владельца покусавших женщину в Сочи бойцовских собак завели уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vladeltsa-pokusavshih-zhenshhinu-v-sochi-bojtsovskih-sobak-zaveli-ugolovnoe-delo
На владельца покусавших женщину в Сочи бойцовских собак завели уголовное дело
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несколько собак бойцовской породы в сентябре напали на 60-летнюю женщину на улице Измайловской около дома № 59/4 в Хостинском районе.

Пострадавшую госпитализировали. Ее сын полагает, что владелец животных натравил их на женщину из личной неприязни.

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и  причинах произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как собаки напали на пенсионерку. По словам местных жителей, собаки откусили женщине ухо и прокусили руку. Полиция начала проверку. Установлено, что хозяин выгуливал питбулей без намордника. Животные напали на проходившую мимо женщину, которая гуляла с собакой мелкой породы.

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