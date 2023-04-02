В Сочи вторые сутки разыскивают пятерых пропавших мальчиков
Пять мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет ушли гулять 31 марта и до настоящего времени домой не вернулись.
Полиция Сочи, экстренные службы, родители и волонтеры разыскивают Даниила Кашука 8 лет, Глеба Дилянского 8 лет, Марата Дилянского 11 лет, Радмира Батаркаева 13 лет и Рамира Батаркаева 10 лет.
В последний раз их видели в гостинице «Аврора» на улице Аллейной, 14. Дети купались там в бассейне. Им сделали замечание, и мальчики убежали. В течение суток родители искали детей самостоятельно, вечером 1 апреля обратились в полицию.
В поисках участвуют спасатели, казаки и волонтеры. В настоящее время пропавших мальчиков ищут более 70 человек, группировка наращивается. Всех располагающих информацией о местонахождении детей просят обратиться в полицию по номеру 02, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Также можно обратиться по номерам дежурной части Адлерского района УВД по Сочи 264-63-67, 264-6316 или по телефону 112.
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