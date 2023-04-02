Пропавших мальчиков нашли живыми в Сочи

Детей разыскивали с вечера 31 марта. О завершении поисков сообщили днем 2 апреля.

Сообщается, что для поиска пропавших детей был развернут оперативный штаб. В поисках принимали участие полицейские, спасатели, казачество и волонтеры.

«В Сочи завершен поиск сбежавших детей. Мальчики найдены. С детьми все в порядке», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Детей обнаружили полицейские 2 апреля около 10:00 на улице Ленина в Адлерском районе. Мальчиков доставили в отдел полиции. Их передадут законным представителям.

Предварительно, в отношении детей противоправных действий не совершалось. Причины и обстоятельства их ухода устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в последний раз мальчиков видели 31 марта в бассейне гостиничного комплекса «Аврора». Дети проникли туда без разрешения и после сделанного им замечания ушли. Родители в течение суток разыскивали детей самостоятельно, в полицию обратились вечером 1 апреля. Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту безвестного отсутствия шестерых детей. Ранее сообщалось, что пропали пять мальчиков. Выяснилось, что дети состоят на внутришкольном учете, в том числе по поводу самовольных уходов и пропусков уроков без уважительных причин.