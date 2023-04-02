Прогуливали уроки: пропавшие в Сочи дети состоят на внутришкольном учете

Мальчики пропали без вести в Адлерском районе Сочи 31 марта. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

В ведомстве сообщили, что проверку проводят по факту безвестного отсутствия шестерых детей. Ранее сообщалось, что пропали пять мальчиков.

Установлено, что пропавшие дети из четырех семей (в двух семьях братья), дети хорошо знакомы. Четверо из них состоят на внутришкольном учете, в том числе по поводу самовольных уходов и пропусков уроков без уважительных причин.

В ходе проверки будет дана оценка причинам произошедшего, условиям проживания детей в семьях, работе органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в последний раз мальчиков видели 31 марта в бассейне гостиничного комплекса «Аврора». Дети проникли туда без разрешения и после сделанного им замечания ушли. Родители в течение суток разыскивали детей самостоятельно, в полицию обратились вечером 1 апреля.