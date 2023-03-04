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Мог стать жертвой преступления: в Кущевском районе разыскивают без вести пропавшего 29-летнего мужчину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kushhevskom-rajone-razyskivayut-bez-vesti-propavshego-29-letnego-muzhchinu
Мог стать жертвой преступления: в Кущевском районе разыскивают без вести пропавшего 29-летнего мужчину
Фото t.me/kubansledcom

По факту пропажи без вести 29-летнего жителя станицы Кущевской Алексея Твердохлебова заведено уголовное дело.

По данным следствия, 3 декабря мужчина был в гостях в селе Новоивановском Кущевского района, после чего пропал без вести. Спустя некоторое время родственники обратились в полицию, но до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Сведений о том, что он намеревался беспричинно или надолго уехать или сменить место жительства нет. В связи с следователи полагают, что Твердохлебов мог стать жертвой преступления.

Приметы пропавшего: рост 170 см, размер обуви 42-43, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие черные. Особые приметы: ожог правой подмышки, на правой руке имеется татуировка «За Вас». При себе у мужчины был военный билет. Уточняется, что пропавший может находиться в Ростовской области.

Следователи устанавливают местонахождение мужчины и обстоятельства его исчезновения. К поискам привлечены правоохранительные органы, казачество и общественные организации.

Всех обладающих информацией просят обращаться по телефонам 8 (861-68) 4-00-01, 8 (861) 268-61-76, 8-800-700-54-52, 112 или 02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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