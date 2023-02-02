Мужчина с расстройством памяти сутки блуждал в лесу под Горячим Ключом
Происшествия
02.02.2023 10:23
О пропаже 56-летнего мужчины в полицию сообщила жительница Горячего Ключа. Женщина рассказала, что ее муж ушел на прогулку в лес и заблудился. По ее словам, мужчина страдает расстройством памяти.
Полицейские опросили женщину, ее соседей и знакомых. Они составили ориентировку и передали всем дежурным нарядам. На поиски мужчины отправились полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.
Спустя сутки, полицейские обнаружили пропавшего в лесу возле железной дороги по направлению в поселок Молькино. Они выяснили, что в отношении мужчины никаких противоправных действий не совершалось, и вернули его домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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