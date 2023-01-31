Катался на маршрутке и потерялся: полицейские в Усть-Лабинске вернули домой неговорящего инвалида

С заявлением об исчезновении 29-летнего сына с ОВЗ в полицию обратилась жительница Усть-Лабинска. Женщина рассказала, что разыскивает его уже несколько часов, но безуспешно.

Мать сообщила, что у сына нарушена речь, и он может изъясняться только жестами, а также не идет на контакт с незнакомцами.

На поиски пропавшего направили все наружные службы районного отдела полиции, ориентировки распространили в соцсетях и мессенджерах. Несколько часов полицейские и родственники осматривали близлежащие улицы, дворы и магазины.

Вскоре в полицию обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что видела разыскиваемого мужчину на автобусной остановке возле магазина в 10 км от его дома. Полицейские отправились на место, где и обнаружили пропавшего. Выяснилось, что он катался на маршрутке по городу, вышел на остановке и не смог найти дорогу домой.

Мужчину вернули домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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