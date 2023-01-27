Полицейские спасли из горящего дома жительницу Тихорецка

Пожар произошел в доме на улице Кочубея в Тихорецке. Первыми на место прибыли сотрудники ППС. От очевидцев они узнали, что в доме может находиться 42-летняя хозяйка.

Двое полицейских незамедлительно отправились в горящее здание.

«Из-за едкого дыма они передвигались практически вслепую. Женщину сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат. Она находилась в сознании, однако была дезориентирована и не могла самостоятельно покинуть опасное место», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители вывели женщину на улицу и передали сотрудникам скорой помощи. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже ее сестра поблагодарила полицейских за спасение близкого человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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