Пожарные почти 3 часа тушили горящую баню в Адыгее, огонь уничтожил 350 кв. метров
Происшествия
27.01.2023 09:39
Баня загорелась в ночь на 27 января в переулке Автотранспортном в Майкопе.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 3:41.
Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение по всей площади бани. Объявили ранг пожара 1 БИС, создали два боевых участка.
В 4:40 возгорание локализовали на площади 350 кв. м. Пожарным удалось избежать распространения огня на соседние здания. Полностью потушить пожар удалось в 6:14. Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали 28 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
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