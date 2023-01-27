Пожарные почти 3 часа тушили горящую баню в Адыгее, огонь уничтожил 350 кв. метров

Баня загорелась в ночь на 27 января в переулке Автотранспортном в Майкопе.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 3:41.

Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение по всей площади бани. Объявили ранг пожара 1 БИС, создали два боевых участка.

В 4:40 возгорание локализовали на площади 350 кв. м. Пожарным удалось избежать распространения огня на соседние здания. Полностью потушить пожар удалось в 6:14. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 28 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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