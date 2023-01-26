Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-anape
Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Анапе
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Трагедия произошла 26 января около 2:00 в поселке Сукко на улице Строителей.

Соседи заметили ночью пожар и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При осмотре сгоревшего дома они нашли останки двоих мужчин. Известно, что в этом доме жили 51-летний мужчина и его квартирант.

По факту гибели людей при пожаре организовали доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Назначили проведение пожарно-технической и судебной медицинской экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность второго погибшего мужчины.

Предварительно, причиной пожара в доме стало короткое замыкание электропроводки и электроприборов. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре в доме на улице Строителей поступила диспетчеру Анапского ПСГ в 2:21. Спасатели прибыли на место через 14 минут и установили, что частный дом загорелся на площади 16 кв. метров.

В 2:57 возгорание локализовали. В 6:00 последствия пожара полностью ликвидировали. В тушении огня приняли участие 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожилая женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Кропоткине. Возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Бульварной произошло в ночь на 23 января.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. Пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Магазины Zara могут возобновить работу весной под новым названием
  5. Сбившего насмерть девочку в Сочи водителя BMW за год 36 раз штрафовали за превышение скорости
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях