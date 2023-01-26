Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Анапе

Трагедия произошла 26 января около 2:00 в поселке Сукко на улице Строителей.

Соседи заметили ночью пожар и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При осмотре сгоревшего дома они нашли останки двоих мужчин. Известно, что в этом доме жили 51-летний мужчина и его квартирант.

По факту гибели людей при пожаре организовали доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Назначили проведение пожарно-технической и судебной медицинской экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность второго погибшего мужчины.

Предварительно, причиной пожара в доме стало короткое замыкание электропроводки и электроприборов. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре в доме на улице Строителей поступила диспетчеру Анапского ПСГ в 2:21. Спасатели прибыли на место через 14 минут и установили, что частный дом загорелся на площади 16 кв. метров.

В 2:57 возгорание локализовали. В 6:00 последствия пожара полностью ликвидировали. В тушении огня приняли участие 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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