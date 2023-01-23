Пожилая женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Кропоткине

Возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Бульварной произошло в ночь на 23 января.

Жильцы дома почувствовали задымление и увидели огонь в квартире пенсионерки. Они вызвали на место спасателей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили в квартире тело 79-летней женщины.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причину возгорания. Назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Бульварной диспетчеру ПСГ поступила в 2:40. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в одной из квартир. Они подали на тушение два пожарных ствола.

В 2:55 пожар в квартире локализовали на площади 60 кв. м. В 3:34 пожар полностью ликвидировали. Из соседних квартир спасли двух человек. В тушении возгорания в доме приняли участие 17 спасателей и 4 единицы техники, сообщает Пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

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