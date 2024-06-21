В Сочи возбудили дело в отношении женщины, сжигавшей мусор на Вечном огне

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении жительницы Ростовской области, повредившей мемориал Вечный огонь.

По версии следствия, в ночь на 19 июня на улице Тоннельной в Сочи у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи» женщина бросила в пламя Вечного огня несколько пакетов с вещами, после чего с места скрылась.

В кратчайший срок личность злоумышленницы установили, ее доставили к следователю. В ее отношении возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Задержанной уже предъявили обвинение. Во время допроса приезжая полностью признала свою вину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 19 июня на Вечном огне на Завокзальном мемориальном комплексе города-курорта. На кадрах, выложенных в соцсети очевидцами, видно, как двое молодых людей бросают в Вечный огонь бумагу, а потом отправляют туда пакет мусора. Полицейские по записям камер видеонаблюдения отследили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их на одной из улиц Сочи. Ими оказались 35-летний приезжий Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области.