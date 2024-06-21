В Сочи задержали приезжих, сжигавших мусор на Вечном огне

Видеозапись, на которой видно, как пара молодых людей сжигает мусор на Вечном огне на Завокзальном мемориальном комплексе города-курорта, распространили в соцсетях 20 июня.

Местные жители обратились в полицию с заявлением об осквернении памятника павшим воинам. О задержании подозреваемых сообщили 21 июня.

Полицейские по записям камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и сведениям Единой диспетчерской службы отследили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их на одной из улиц Сочи. Ими оказались 35-летний приезжий Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

На злоумышленников завели административные протоколы. Также на женщину завели уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений.

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также осужденного могут приговорить к принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 19 июня. На кадрах, выложенных в соцсети очевидцами, видно, как двое молодых людей бросают в Вечный огонь бумагу, а потом отправляют туда пакет мусора.