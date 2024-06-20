В Сочи пара сжигала мусор на Вечном огне, их ищет полиция
Происшествия
20.06.2024 19:07
Инцидент произошел в ночь на 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе.
Видео с места опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как двое молодых людей бросают в Вечный огонь бумагу, а после и целый пакет мусора.
Сейчас пару разыскивает полиция города-курорта, сообщает «Ъ-Сочи».
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