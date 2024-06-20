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В Сочи пара сжигала мусор на Вечном огне, их ищет полиция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-para-szhigala-musor-na-vechnom-ogne-ih-ishhet-politsiya
В Сочи пара сжигала мусор на Вечном огне, их ищет полиция
Фото t.me/love_sochi

Инцидент произошел в ночь на 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе.

Видео с места опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как двое молодых людей бросают в Вечный огонь бумагу, а после и целый пакет мусора.

Сейчас пару разыскивает полиция города-курорта, сообщает «Ъ-Сочи».

Читайте также: в Геленджике полиция задержала пьяных туристов, уснувших возле Вечного огня. Выяснилось, что «отдохнуть» на военном памятнике решили отдыхающие из Свердловской области в возрасте 33 и 40 лет. Туристов арестовали на 7 суток.

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