Полиция задержала пьяных туристов, уснувших возле Вечного огня в Геленджике

Информация о том, что двое нетрезвых мужчин решили поспать на мемориале «Вечный огонь» возле набережной курорта, появилась накануне в местных пабликах.

Такое отношение к мемориалу Великой Отечественной войны вызвало большое возмущение у местных жителей. Нарушителей потребовали привлечь к законной ответственности.

Полицейские задержали пьяных мужчин, уснувших на Вечном огне. Выяснилось, что это туристы из Екатеринбурга. По факту выявленного нарушения сотрудники ОМВД по Геленджику проводят проверку, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

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