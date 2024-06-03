Уснувшим на Вечном огне в Геленджике туристам грозит до 15 суток ареста

Спящих у мемориала «Вечный огонь» возле набережной курорта мужчин заметили утром 3 июня.

Полицейские задержали нарушителей и доставили в отдел МВД. Выяснилось, что «отдохнуть» на военном памятнике решили отдыхающие из Свердловской области в возрасте 33 и 40 лет.

На задержанных нарушителей составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ.

Теперь туристам грозит штраф до 1,5 тыс. рублей или арест на 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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