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В Сочи восстановили поврежденные при подтоплении магистральные водопроводы в Мацесте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-povrezhdennye-pri-podtoplenii-magistralnye-vodoprovody-v-matseste
В Сочи восстановили поврежденные при подтоплении магистральные водопроводы в Мацесте
Фото t.me/wcups

Специалисты водоканала вечером 14 июня восстановили три магистральных водовода, ранее поврежденные в результате непогоды.

Подачу питьевой воды жителям микрорайона Мацеста Хостинского района Сочи восстановили, системы начали заполнять водой. Стабилизировать давление в сетях водоснабжения планируют к утру 15 июня.

Все ремонтные работы выполнили на пять часов раньше запланированного. На разных участках местности переложили около 200 м трубопроводов различного диаметра.

В ликвидации всех нештатных ситуаций было задействовано 40 человек и 20 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи утром 14 июня река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. В микрорайоне Мацеста бурный поток воды в реке повредил три магистральных водопровода.

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