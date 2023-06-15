В Сочи восстановили поврежденные при подтоплении магистральные водопроводы в Мацесте

Специалисты водоканала вечером 14 июня восстановили три магистральных водовода, ранее поврежденные в результате непогоды.

Подачу питьевой воды жителям микрорайона Мацеста Хостинского района Сочи восстановили, системы начали заполнять водой. Стабилизировать давление в сетях водоснабжения планируют к утру 15 июня.

Все ремонтные работы выполнили на пять часов раньше запланированного. На разных участках местности переложили около 200 м трубопроводов различного диаметра.

В ликвидации всех нештатных ситуаций было задействовано 40 человек и 20 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи утром 14 июня река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. В микрорайоне Мацеста бурный поток воды в реке повредил три магистральных водопровода.