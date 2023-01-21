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В Сочи восстановили движение в тоннеле, где столкнулись пять автомобилей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-dvizhenie-v-tonnele-gde-stolknulis-pyat-avtomobilej
В Сочи восстановили движение в тоннеле, где столкнулись пять автомобилей
В Сочи восстановили движение в тоннеле, где столкнулись пять автомобилей

Поврежденные транспортные средства с проезжей части помогали убирать специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Движение восстановлено, осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовая авария произошла утром 21 января на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта» в сторону Дагомыса». По данным ГИБДД, столкнулись пять транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек.

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