Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за массового ДТП в тоннеле в Сочи временно закрыли движение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-massovogo-dtp-v-tonnele-v-sochi-vremenno-zakryli-dvizhenie
Из-за массового ДТП в тоннеле в Сочи временно закрыли движение
Из-за массового ДТП в тоннеле в Сочи временно закрыли движение

Авария с участием нескольких автомобилей произошла утром 21 января в тоннеле на трассе А-148.

«Сотрудники ФКУ „Черноморье“ заняты устранением последствий ДТП с несколькими транспортными средствами на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 „Дублер Курортного проспекта“ в сторону Дагомыса» — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент движение в тоннеле перекрыто. Соответствующая информация для автомобилистов размещена на табло переменой информации.

«Открыты разворотные шлагбаумы на южном портале тоннеля. Организован объезд через улицу Чайковского», — добавили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

«ДТП с участием 5 транспортных средств произошло около 7:30 . По предварительным данным, в аварии один пострадавший. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, в ближайшее время движение будет восстановлено., — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Украине для фронта обещаны танки Leopard и Challenger: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Железного коня представил скульптор из Белореченска на выставке в Новой Третьяковке
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях