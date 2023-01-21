Из-за массового ДТП в тоннеле в Сочи временно закрыли движение

Авария с участием нескольких автомобилей произошла утром 21 января в тоннеле на трассе А-148.

«Сотрудники ФКУ „Черноморье“ заняты устранением последствий ДТП с несколькими транспортными средствами на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 „Дублер Курортного проспекта“ в сторону Дагомыса» — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент движение в тоннеле перекрыто. Соответствующая информация для автомобилистов размещена на табло переменой информации.

«Открыты разворотные шлагбаумы на южном портале тоннеля. Организован объезд через улицу Чайковского», — добавили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

«ДТП с участием 5 транспортных средств произошло около 7:30 . По предварительным данным, в аварии один пострадавший. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, в ближайшее время движение будет восстановлено., — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

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