Пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе

Смертельная авария произошла вечером 20 января в хуторе Казачьем на ж/д путях.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Lada Granta на регулируемом железнодорожном переезде не выполнил требования светофора и столкнулся с грузовым электропоездом.В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Железнодорожное движение на этом участке восстановили. По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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