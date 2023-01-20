Пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе
Происшествия
20.01.2023 21:28
Смертельная авария произошла вечером 20 января в хуторе Казачьем на ж/д путях.
По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Lada Granta на регулируемом железнодорожном переезде не выполнил требования светофора и столкнулся с грузовым электропоездом.В результате ДТП водитель легковушки погиб.
Железнодорожное движение на этом участке восстановили. По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: водитель иномарки погиб в ДТП с участием 10 автомобилей в Сочи. Массовая авария случилась 20 января около 15:00 на улице Ленина в Адлерском районе.
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