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Пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-lada-pogib-v-dtp-s-gruzovym-poezdom-v-korenovskom-rajone
Пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла вечером 20 января в хуторе Казачьем на ж/д путях.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Lada Granta на регулируемом железнодорожном переезде не выполнил требования светофора и столкнулся с грузовым электропоездом.В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Железнодорожное движение на этом участке восстановили. По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки погиб в ДТП с участием 10 автомобилей в Сочи. Массовая авария случилась 20 января около 15:00 на улице Ленина в Адлерском районе.

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