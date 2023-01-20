Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель иномарки погиб в ДТП с участием 10 автомобилей в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-v-dtp-s-uchastiem-9-avtomobilej-v-sochi
Водитель иномарки погиб в ДТП с участием 10 автомобилей в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Массовая авария случилась 20 января около 15:00 на улице Ленина в Адлерском районе. На федеральной трассе столкнулись девять автомобилей, парализовав движение на этом участке дороги.

По предварительным данным, водители люксовых автомобилей Mercedes и BMW при спуске на дороге не справились с управлением и врезались в машины, стоящие в пробке.

В результате массового ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля KIA. 56-летняя пассажирка другого автомобиля KIA получила травмы. Ее госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работают следователи. После дорожники совместно с МЧС и ГИБДД начнут растаскивать пострадавшие машины и устранять последствия разлива горючего на проезжую часть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за массового ДТП в Сочи перекрыли движение на участке трассы А-147. Объезд организовали по транспортной развязке на 202 км дороги А-147.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Железного коня представил скульптор из Белореченска на выставке в Новой Третьяковке
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Погибшего от удара током 18-летнего актера Арсена Суховского похоронили в Краснодаре
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях