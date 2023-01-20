Водитель иномарки погиб в ДТП с участием 10 автомобилей в Сочи
Массовая авария случилась 20 января около 15:00 на улице Ленина в Адлерском районе. На федеральной трассе столкнулись девять автомобилей, парализовав движение на этом участке дороги.
По предварительным данным, водители люксовых автомобилей Mercedes и BMW при спуске на дороге не справились с управлением и врезались в машины, стоящие в пробке.
В результате массового ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля KIA. 56-летняя пассажирка другого автомобиля KIA получила травмы. Ее госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На месте ДТП работают следователи. После дорожники совместно с МЧС и ГИБДД начнут растаскивать пострадавшие машины и устранять последствия разлива горючего на проезжую часть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за массового ДТП в Сочи перекрыли движение на участке трассы А-147. Объезд организовали по транспортной развязке на 202 км дороги А-147.
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