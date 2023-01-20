Из-за массового ДТП в Сочи перекрыли движение на участке трассы А-147

Авария произошла днем 20 января в Адлерском районе на 202 км автодороги А-147 (Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазией).

Из-за ДТП на этом участке трассы временно перекрыли движение автомобилей. Объезд организовали по транспортной развязке на 202 км дороги А-147, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на трассе в Адлере столкнулись девять автомобилей. Официальная информация об обстоятельствах аварии уточняется.

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