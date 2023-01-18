Водитель пострадал в массовом ДТП с тремя грузовиками в Крымском районе

Авария случилась 18 января около 15:00 на 106 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Легковушка продолжила движение и врезалась в МАЗ с полуприцепом. МАЗ тоже выкатился на встречку, где столкнулся с грузовиком DAF, затем вылетел с дороги и наехал на бетонное ограждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате массового ДТП пострадал водитель DAF. С травмами его доставили в медучреждение.

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