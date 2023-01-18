Lada опрокинулась на крышу в массовом ДТП в Краснодаре

Авария произошла вечером 18 января на улице Красных Партизан.

Установлено, что водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выезжая с парковки, и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в сторону Каляева. В этот момент за Volkswagen ехала Lada. Ее водитель попытался уйти от столкновения и врезался в Volkswagen. После этого Lada опрокинулась.

«В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщила интернет-порталу врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

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