Lada опрокинулась на крышу в массовом ДТП в Краснодаре
Происшествия
18.01.2023 20:43
Авария произошла вечером 18 января на улице Красных Партизан.
Установлено, что водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выезжая с парковки, и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в сторону Каляева. В этот момент за Volkswagen ехала Lada. Ее водитель попытался уйти от столкновения и врезался в Volkswagen. После этого Lada опрокинулась.
«В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщила интернет-порталу врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.
Читайте также: водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром. Смертельное ДТП произошло 17 января около 16:55 в станице Елизаветинской.
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