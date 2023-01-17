Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром

Смертельное ДТП произошло 17 января около 19:00 в станице Елизаветинской.

Установили, что 20-летний водитель КАМАЗа ехал в сторону Краснодара. По пути из его машины выпала отвертка, которая повредила бампер автомобиля Hyundai, за рулем которого была 24-летняя девушка.

Водители решили оформить ДТП, припарковались на обочине и ждали сотрудников ДПС. Через некоторое в них врезался грузовик MAN.

«В результате ДТП погиб 34-летний водитель автомобиля MAN до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

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