Легковушка перевернулась на мокрой трассе в Апшеронском районе, пострадали двое
Происшествия
17.01.2023 13:00
ДТП произошло 16 января около 8:00 в районе 4 км трассы Хадыженск — Кабардинская.
По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии пострадали водитель и его 58-летняя пассажирка. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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