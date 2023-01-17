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Легковушка перевернулась на мокрой трассе в Апшеронском районе, пострадали двое

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-perevernulas-na-mokroj-trasse-v-apsheronskom-rajone-postradali-dvoe
Легковушка перевернулась на мокрой трассе в Апшеронском районе, пострадали двое
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 16 января около 8:00 в районе 4 км трассы Хадыженск — Кабардинская.

По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали водитель и его 58-летняя пассажирка. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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