В Сочи восстановили движение на участках федеральных трасс, пострадавших от ливня
К утру 24 июля движение по всем федеральным трассам, подтопленным залповым дождем, запущено в штатном режиме.
Специалисты приступают к обследованию, чтобы зафиксировать и устранить повреждения. В первую очередь проверяют участки трассы А-147 Джубга — граница с р. Абхазией. Затем — участки, где возможен сход оползней. Также отрезки, больше всего пострадавшие от непогоды: между тоннелями 7 и 8 на Дублере Курортного проспекта (трасса А-148), второстепенный ход А-147 — в районе Зубовой Щели, перекресток под эстакадой на 10 км в микрорайоне Ареда, обход Сочи.
«Водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги. Минувшей ночью игнорирование множества предупреждений заставило людей пережидать непогоду на перекрытых участках дорог. А это может нести риски угрозы здоровью и жизни», — предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Специалисты отмечают, что пик непогоды в Сочи пройден, однако прогноз остается неблагоприятным.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 22 июля Сочи начал заливать сильнейший ливень. Сначала затопило Лазаревский район, а вечером 23 июля Хостинский и Центральный.
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