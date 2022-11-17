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В Сочи во время пожара из недостроенного ЖК эвакуировали 100 человек

Происшествия
17.11.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-pozhara-iz-nedostroennogo-zhk-evakuirovali-100-chelovek
Видео t.me/sirius_okrug

В Сочи 17 ноября произошел крупный пожар в строящемся здании на Олимпийском проспекте.

В 11:50 спасатели ликвидировали открытый огонь. В 11:51 возгорание полностью потушили. Эвакуировали 100 человек.

На месте работают 102 человека и 28 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на Олимпийском проспекте поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 ноября в 10:51.  В 10:56 пожарные прибыли на место и установили, что возгорание произошло в строящемся 8-этажном здании. Площадь возгорания достигла 2 тыс. 625 кв. м. Объявили повышенный ранг пожара.

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