В Сочи площадь пожара на стройплощадке в Сириусе достигла 2,6 тыс. кв. метров

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Сообщение о возгорании на Олимпийском проспекте поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 ноября в 10:51.

В 10:56 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на площади 2 тыс. 625 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара.

На тушение подали стволы СВД и «Дельта». Работают три звена газодымозащитной службы, а также 72 человека и 28 единиц техники. На место пожара выехал замначальника краевого главка МЧС, оперативная группа, испытательная пожарная лаборатория и группа беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сириусе горит один из верхних этажей строящегося жилого комплекса. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.