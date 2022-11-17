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В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки

Происшествия
17.11.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshel-krupnyj-pozhar-na-territorii-strojploshhadki
Видео t.me/realny_sochi

Сообщение о возгорании на Олимпийском проспекте поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 ноября в 10:51.

На место выехали пожарные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях очевидцы  выложили кадры пожара в строящемся жилом комплекс на территории Сириуса.

«Пожарные начали свою работу в 10:52, горит один из верхних этажей. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет», — сообщает Telegram-канал федеральной территории городского округа Сириус.

Информация уточняется.

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