В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки

Видео t.me/realny_sochi

Сообщение о возгорании на Олимпийском проспекте поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 ноября в 10:51.

На место выехали пожарные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях очевидцы выложили кадры пожара в строящемся жилом комплекс на территории Сириуса.

«Пожарные начали свою работу в 10:52, горит один из верхних этажей. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет», — сообщает Telegram-канал федеральной территории городского округа Сириус.

Информация уточняется.