В Сочи вернулись почти все рейсы, из-за непогоды ушедшие на запасные аэродромы

По состоянию на 16:00 6 февраля, в международный аэропорт Сочи с запасных аэродромов вернулись 37 рейсов.

Задержанные рейсы уже обслужили и отправили в города назначения.

«На вечер 6 февраля запланировано возвращение завершающего борта из Минеральных Вод. Пассажирам рейса оказываются все услуги в соответствии с авиационными правилами», — говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Сочи в Telegram.

Там добавили, что воздушная гавань города-курорта работает в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Сочи приостановил обслуживание авиарейсов утром 5 февраля из-за сильного ветра и осадков. В результате 40 рейсов ушли на запасные аэродромы. С полуночи 6 февраля в аэропорт Сочи с запасных аэродромов начали возвращаться самолеты. К 7:00 вернулись 19 лайнеров.