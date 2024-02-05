Из-за ураганного ветра в Сочи 14 самолетов ушли на запасные аэродромы

Сильный ветер дует в Адлере с утра 5 февраля. Сложные погодные условия на курорте прогнозируют в течение двух ближайших дней.

По данным на 11:45, экипажи 14 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань в Адлере продолжает обслуживать авиакомпании и пассажиров, продолжая работу по фактической погоде.

В связи с задержкой рейсов в аэропорту Сочи выставили дополнительные кулеры с питьевой водой, увеличили число операторов call-центра и увеличили периодичность уборки санитарных зон. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров усилили все службы.

«Просим вас с уважением относиться к другим пассажирам: уступать места пожилым, детям и женщинам, не занимать сидения багажом и личными вещами», — говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Читайте также: из-за схода селя на железную дорогу приостановили движение поездов в Сочи. Сообщение о сходе грязевой массы на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40.