Аэропорт Сочи планирует возобновить вылеты рейсов 6 февраля спустя сутки

Воздушная гавань курорта временно приостановила обслуживание авиарейсов утром 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Вылет рейсов прекратили, еще почти 40 воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

С полуночи в аэропорт Сочи начали прибывать самолеты с запасных аэропортов. К 7:00 вернулись 19 бортов, еще 19 самолетов ожидает вылета в Сочи.

Возобновить вылет рейсов в воздушной гавани курорта планируют уже в ближайшие часы. По прогнозу синоптиков, 6 февраля погода в Сочи заметно улучшится.

«В настоящий момент аэропорт и авиакомпании делают все возможное , чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения», — говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Пассажиров воздушной гавани курорта попросили с пониманием отнестись к возможному увеличению времени ожидания при обслуживании рейсов. Это связано с повышенной нагрузкой на аэропорт. Все службы усилили дополнительным персоналом.

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