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В Сочи в новом учебном году за парты сядут 77 тыс. школьников

Общество
01.09.2022 08:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-novom-uchebnom-godu-za-party-syadut-77-tys-shkolnikov
В Сочи в новом учебном году за парты сядут 77 тыс. школьников
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С Днем знаний сочинских школьников 1 сентября поздравил глава курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что в этом учебном году школы города примут 77 тыс. учащихся, и почти каждый девятый из них — первоклассник.

«Желаю школьникам настойчивости, упорства и хороших отметок, их родителям терпения, а нашим уважаемым учителям — успехов в нелегком труде и профессионального роста! В добрый путь, в новый учебный год! С праздником, с Днем знаний!» — написал Копайгородский в Telegram.

В школах Сочи работают почти 3,5 тыс. учителей. Перед началом учебного года на курорте приняли решение о дополнительных мерах поддержки для педагогов.

Также Копайгородский сообщил, что в День знаний две школы отметят юбилеи. Лицею № 23 исполняется 60 лет, а гимназии № 1 — 50. Кроме того, 1 сентября первых учеников примет новая школа в Красной Поляне. В настоящее время в Сочи строят еще три школы. До 2030 года планируют построить порядка 50 учебных заведений.

Также в новом учебном году в Анапе за парты сядут более 33 тыс. учеников, из них свыше 3 тыс. пойдут в первый класс. В Геленджике — более 16 тыс. школьников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в Краснодарском крае 1 сентября 2022 года начнут учиться 760 тыс. школьников.

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