Переехавшим в Сочи учителям будут возвращать 15 тыс. рублей ежемесячно на аренду жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О введении новых льгот для педагогов из других регионов, которые приняли решение переехать в Сочи, 30 августа сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи посетил школы во всех внутригородских районах курорта. По его словам, школам не хватает учителей.

«По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева принял решение ввести в Сочи дополнительные меры поддержки для учеников и педагогов. С этого года педагоги, соцработники и врачи, прожившие в регионе не менее 10 лет, могут получить субсидию из краевого бюджета 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Педагогам будем компенсировать часть расходов за аренду жилья в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Компенсации смогут получить преподаватели школ, детсадов и учреждений допобразования, а также педагоги и работники культуры и спорта», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Глава города выразил уверенность в том, что такая поддержка позволит привлечь в Сочи и удержать лучших специалистов.

Кроме того, в День знаний около 9 тыс. школьников получат подарки первоклассника — канцелярские наборы. С 1 сентября школьникам предоставят 50% скидки на проезд в общественном транспорте на маршрутах по регулируемым тарифам.

Мэр Сочи также добавил, что в этом году 5 школ и 5 детских садов получат гранты в размере 1 млн рублей. Каждый год на конкурсные проекты старшеклассников будут направлять более 15 млн рублей.

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