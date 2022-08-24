Лучшей школой в Краснодарском крае назвали гимназию № 8 в Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Гимназия заняла первое место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Также она попала в топ-20 школ ЮФО по качеству подготовки абитуриентов.

Кроме гимназии в региональный рейтинг вошли еще две школы курорта. Гимназия № 1 заняла 6 место, а лицей № 95 стал 12.

В топ-5 лучших школ Краснодарского края края также вошли краснодарские гимназия № 23 и лицеи № 4 и № 90, а также ейская гимназия № 14.

Рейтинг составило федеральное агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). При его составлении эксперты использовали данные 47 высших учебных заведений, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX. Всего обработали информацию о поступлении 220 тыс. выпускников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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