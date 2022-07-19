Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России

Общество
19.07.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-gosuniversitet-popal-v-rejting-luchshih-yuridicheskih-vuzov-rossii
Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России
Фото пресс-службы КубГУ

Рейтинг составлен исходя из уровня зарплат выпускников 2016—2021 годов, занятых в сфере юриспруденции. Кубанский госуниверситет занял в нем 15 место, опустившись на 1 строчку.

Средняя зарплата выпускников-юристов КубГУ выросла на 5 тыс. рублей и составила 75 тыс. рублей.

На первой строчке остался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тыс. рублей и достигла 150 тыс. рублей в месяц.

На втором месте с приростом заработка в 25 тыс. рублей находится Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Месячная зарплата его выпускников в среднем составляет 145 тыс. рублей. Третье место — у Санкт-Петербургского государственного университета. Выпускники СПбГУ в 2016—2021 гг. в среднем зарабатывают 130 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год). Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ (120 тыс. рублей, +10 тыс. рублей за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина замыкает топ-5 (110 тыс. рублей, +10 тыс. рублей за год),  сообщает пресс-служба сервиса Superjob.

Читайте также: в Краснодарском крае 117 талантливых студентов получат специальные стипендии

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях