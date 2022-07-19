Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России

Фото пресс-службы КубГУ

Рейтинг составлен исходя из уровня зарплат выпускников 2016—2021 годов, занятых в сфере юриспруденции. Кубанский госуниверситет занял в нем 15 место, опустившись на 1 строчку.

Средняя зарплата выпускников-юристов КубГУ выросла на 5 тыс. рублей и составила 75 тыс. рублей.

На первой строчке остался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тыс. рублей и достигла 150 тыс. рублей в месяц.

На втором месте с приростом заработка в 25 тыс. рублей находится Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Месячная зарплата его выпускников в среднем составляет 145 тыс. рублей. Третье место — у Санкт-Петербургского государственного университета. Выпускники СПбГУ в 2016—2021 гг. в среднем зарабатывают 130 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год). Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ (120 тыс. рублей, +10 тыс. рублей за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина замыкает топ-5 (110 тыс. рублей, +10 тыс. рублей за год), сообщает пресс-служба сервиса Superjob.

Читайте также: в Краснодарском крае 117 талантливых студентов получат специальные стипендии