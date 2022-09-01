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Анна Минькова поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Общество
01.09.2022 07:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-pozdravila-shkolnikov-i-studentov-s-dnem-znanij
Анна Минькова поздравила школьников и студентов с Днем знаний
Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 1 сентября обратилась к учащимся и пожелала успехов в новом учебном году.

Минькова рассказала, что на Кубани в этом году за парты сядут 80 тыс. первоклассников.

«Всего у нас 760 тыс. школьников, 145 тыс. учащихся СПО и около 145 тыс. студентов вузов. Дорогие ученики, желаю вам, чтобы этот учебный год подарил новые знания, успехи и крепкую дружбу! В добрый путь!» — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: в День знаний аттракционы в парках Сочи будут бесплатными для первоклассников.

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