Анна Минькова поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 1 сентября обратилась к учащимся и пожелала успехов в новом учебном году.

Минькова рассказала, что на Кубани в этом году за парты сядут 80 тыс. первоклассников.

«Всего у нас 760 тыс. школьников, 145 тыс. учащихся СПО и около 145 тыс. студентов вузов. Дорогие ученики, желаю вам, чтобы этот учебный год подарил новые знания, успехи и крепкую дружбу! В добрый путь!» — написала Минькова в Telegram.

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