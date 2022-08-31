В День знаний аттракционы в парках Сочи будут бесплатными для первоклассников
С 10:00 до 13:00 аттракционы будут бесплатными для первоклассников в парке «Ривьера» Центрального района, Адлерском парке культуры и отдыха, парке на улице Таврической, Лазаревском парке культуры и отдыха и в Хостинском парке на улице Платановой.
Бесплатно прокатиться смогут дети в возрасте 6-8 лет, предъявив свидетельство о рождении.
Кроме того, в парке «Ривьера» на территории арт-ярмарки в 12:00 начнутся выступления творческих коллективов и розыгрыш призов. В Адлерском парке культуры и отдыха в 14:00 организуют игровую анимационную программу. Все желающие смогут принять участие в бабл-моделировании, конкурсе рисунков на асфальте и шоу мыльных пузырей. В 19:00 начнется праздничный концерт.
Лазаревский парк культуры и отдыха подготовил радиотрансляцию «В стране детства», шоу ростовых кукол «Веселая прогулка», мастер-классы и концертно-развлекательную программу.
Также в День знаний в 12:30 в муниципальных парках курорта для школьников организуют раздачу мороженного, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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