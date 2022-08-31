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В День знаний аттракционы в парках Сочи будут бесплатными для первоклассников

Общество
31.08.2022 13:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-znanij-attraktsiony-v-parkah-sochi-budut-besplatnymi-dlya-pervoklassnikov
В День знаний аттракционы в парках Сочи будут бесплатными для первоклассников
Фото пресс-службы администрации Сочи

С 10:00 до 13:00 аттракционы будут бесплатными для первоклассников в парке «Ривьера» Центрального района, Адлерском парке культуры и отдыха, парке на улице Таврической, Лазаревском парке культуры и отдыха и в Хостинском парке на улице Платановой.

Бесплатно прокатиться смогут дети в возрасте 6-8 лет, предъявив свидетельство о рождении.

Кроме того, в парке «Ривьера» на территории арт-ярмарки в 12:00 начнутся выступления творческих коллективов и розыгрыш призов. В Адлерском парке культуры и отдыха в 14:00 организуют игровую анимационную программу. Все желающие смогут принять участие в бабл-моделировании, конкурсе рисунков на асфальте и шоу мыльных пузырей. В 19:00 начнется праздничный концерт.

Лазаревский парк культуры и отдыха подготовил радиотрансляцию «В стране детства», шоу ростовых кукол «Веселая прогулка», мастер-классы и концертно-развлекательную программу.

Также в День знаний в 12:30 в муниципальных парках курорта для школьников организуют раздачу мороженного, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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