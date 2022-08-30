В Краснодаре к 1 сентября около школ установили 132 новых светофора
Общество
30.08.2022 09:03
Светофоры будут круглосуточно привлекать внимание водителей, напоминая о соблюдении необходимого скоростного режима около школ.
Для улучшения видимости светофоров и дорожных знаков рабочие обрезали 19 тыс. 699 деревьев и кустарников возле 102 школ Краснодара.
«К приближению 1 сентября мы подошли комплексно: обновили дорожную разметку и восстановили дорожные знаки, установили светофоры, обеспечили их видимость для водителей и пешеходов. Благодаря чему, надеемся, ДТП с участием детей в городе станет меньше», — сказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.
Около школ города к 1 сентября установили 132 новых светофора. Всего дорожное движение около школ в краевой столице регулируют 166 светофоров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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