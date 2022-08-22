В Краснодаре обновили дорожную разметку возле 102 школ

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по обновлению дорожной разметки около образовательных учреждений в краевом центре проводят к началу нового учебного года.

Основную часть работ уже завершили. Дорожную разметку обновили на территории почти 29 тыс. кв метров около 102 школ. К 1 сентября разметку обновят на территории 1,7 тыс. кв. метров у 16 школ.

Для того, чтобы улучшить визуальное ориентирование водителей и повысить безопасность детей, специалисты наносят предупреждающие знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости»

Возле школ № 8 и № 48 нанесли 29 готовых знаков из цветного термопластика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с мая начали обновлять дорожную разметку.