В Краснодаре обновили дорожную разметку возле 102 школ
Общество
22.08.2022 20:03
Работы по обновлению дорожной разметки около образовательных учреждений в краевом центре проводят к началу нового учебного года.
Основную часть работ уже завершили. Дорожную разметку обновили на территории почти 29 тыс. кв метров около 102 школ. К 1 сентября разметку обновят на территории 1,7 тыс. кв. метров у 16 школ.
Для того, чтобы улучшить визуальное ориентирование водителей и повысить безопасность детей, специалисты наносят предупреждающие знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости»
Возле школ № 8 и № 48 нанесли 29 готовых знаков из цветного термопластика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре с мая начали обновлять дорожную разметку.
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