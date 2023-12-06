В Сочи в новогодние праздники ждут 300 тыс. туристов 

Для обеспечения безопасности гостей региона губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил организовать краевой межведомственный штаб. Он будет работать в Сочи, штаб возглавит вице-губернатор Александр Руппель.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что горный кластер забронирован, такой заполняемости в крае не фиксировали в последние 10 лет.

«На новогодние каникулы мы ждем более 450 тыс. туристов, только в Сочи — 300 тыс. Такой оперштаб мы разворачиваем ежегодно, но сейчас особенно важно четко сработать на предупреждение. Это имидж края и нашей с вами работы. Качество организации должно быть на высочайшим уровне», — сказал губернатор.

В этом году сезон катания на Красной Поляне стартовал в начале декабря. Это самое раннее открытие курорта за последние 5 лет. В связи с этим, турпоток к концу года составит не менее 18,5 млн гостей. Туристов в крае будут принимать около 2 тыс. объектов размещения на 220 тыс. мест.

«Номерной фонд на декабрь-февраль уже забронирован более чем на 40%, на горных курортах Сочи — на 65%. В новогодние праздники загрузка черноморских здравниц составит около 70%, горного кластера Сочи — на 90%, отелей 4 и 5 «звезд» — на 100%», — сказал Александр Руппель.

Безопасность на Кубани в Новый год будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии и казаки. При необходимости задействуют аварийно-спасательные службы, МЧС и «Кубань-СПАС», бригады скорой помощи.

Краевой межведомственный штаб будет работать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники в Краснодарском крае снова не будет массовых мероприятий. Об этом 6 декабря сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло 6 декабря в Краснодаре. Во время заседания Вениамин Кондратьев поручил создать дополнительные аварийные бригады в каждом районе, которые в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно.